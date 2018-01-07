У конфлікті на Донбасі загинув 51 військовий ВМС України, – Турчинов
"За час проведення АТО/ООС, виконуючи завдання, загинув 51 військовий зі складу ВМС, поранено 488 моряків. Державними нагородами нагороджено 498, нагородами Міністерства оборони України – 1515, Генштабу – 1385 моряків", – зазначив Олександр Турчинов.
"Незважаючи на великі втрати після російської агресії, морська галузь, Військово-морські Сили відновлюють свій потенціал. Сьогодні фактично відбувається відродження національного флоту в нових місцях базування та дислокації на континентальній частині України", – заявив глава РНБО.
Нагадаємо, з 2015 року в першу неділю липня відзначається День Військово-Морських Сил Збройних Сил України – професійне свято військовослужбовців і працівників Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
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