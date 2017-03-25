У Конго бойовики обезголовили 40 поліцейських

Бойовики не позбавили життя лише шістьох силовиків, бо ті розмовляли місцевою мовою

Загони ворожого до влади Демократичної Республіки Конго угруповання "Камуїна Нсапу" влаштували засідку в провінції Касаї та напали на колону поліцейських.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Захопивши зброю та транспортні засоби правоохоронців, бойовики обезголовили близько 40 із захоплених у полон поліцейських.

Дані про кількість жертв агентству Reuters підтвердили влада та місцеві громадські активісти.

Скоєний напередодні напад став найкривавішим з моменту повстання в регіоні, що розпочалося в серпні минулого року. На колону напали саме тоді, коли вона пересувалася з міста Чікапи до столиці сусідньої провінції Лулуа Кананги.

Бойовики не позбавили життя лише шістьох силовиків, бо ті розмовляли місцевою мовою чілуба.

З початку повстання в Конго, що охопило загалом п'ять провінцій, загинули, за даними ООН понад 400 людей. Водночас, за даними уряду, станом на 21 березня сутички забрали життя 67 поліцейських та багатьох військових.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало чергову ротацію миротворців у Демократичній республіці Конго.