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У Конго в результаті сутичок через міжетнічну ворожнечу загинули 26 осіб

За даними джерел в уряді провінції, було спалено кілька будинків
У Конго на ґрунті міжетнічної ворожнечі відбулися зіткнення, загинули щонайменше 26 людей.
У Конго в результаті сутичок через міжетнічну ворожнечу загинули 26 осіб Фото: ap.org

Про це повідомляє Xinhua News з посиланням на джерела в органах безпеки.

Згідно з повідомленням, бої пройшли в провінції Ітурі (на сході країни) неподалік від міста Бунія. Представники народності Ленду напали на селище народності Хема.

За даними джерел в уряді провінції, було спалено кілька будинків.

На початку січня в країні пройшла хвиля протестів через скасування президентських виборів. У зіткненнях з силовиками в Кіншасі, столиці Демократичної Республіки Конго, загинули щонайменше семеро людей.

 

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04 02 2018 15:55
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