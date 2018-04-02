У Конго в результаті сутичок через міжетнічну ворожнечу загинули 26 осіб

За даними джерел в уряді провінції, було спалено кілька будинків

У Конго на ґрунті міжетнічної ворожнечі відбулися зіткнення, загинули щонайменше 26 людей.

Про це повідомляє Xinhua News з посиланням на джерела в органах безпеки.

Згідно з повідомленням, бої пройшли в провінції Ітурі (на сході країни) неподалік від міста Бунія. Представники народності Ленду напали на селище народності Хема.