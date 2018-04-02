CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Конго на ґрунті міжетнічної ворожнечі відбулися зіткнення, загинули щонайменше 26 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Конго в результаті сутичок через міжетнічну ворожнечу загинули 26 осіб
За даними джерел в уряді провінції, було спалено кілька будинків
Фото: ap.org
Про це повідомляє Xinhua News з посиланням на джерела в органах безпеки.
Згідно з повідомленням, бої пройшли в провінції Ітурі (на сході країни) неподалік від міста Бунія. Представники народності Ленду напали на селище народності Хема.
За даними джерел в уряді провінції, було спалено кілька будинків.
На початку січня в країні пройшла хвиля протестів через скасування президентських виборів. У зіткненнях з силовиками в Кіншасі, столиці Демократичної Республіки Конго, загинули щонайменше семеро людей.
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04 02 2018 15:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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