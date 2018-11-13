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У Конго внаслідок епідемії вірусу Ебола померли 170 осіб

Сотня людей, які заразилися вірусом з моменту спалаху хвороби, змогла одужати
У Демократичній республіці Конго з початку останнього спалаху Ебола, що стався в липні поточного року, загинули щонайменше 170 людей.
У Конго внаслідок епідемії вірусу Ебола померли 170 осіб Ліберія, Член NGO U Fondation залишає будинок після відвідин членів сім'ї, які страждають від вірусу Ебола, 16 жовтня 2014 року в Монровії. Фото: АFР

За даними міністерства охорони здоров'я Конго, сотня людей, які заразилися вірусом з моменту спалаху хвороби, змогла одужати, повідомляє Anadolu Agency.

Нинішній спалах вірусу Ебола в Конго – вже десятий з часу виявлення вірусу в 1976 році. Перше повідомлення про нього надійшло першого серпня цього року, але влада досі не може взяти його під контроль. Лише за перші 10 днів жовтня було підтверджено 39 нових випадків захворювання. Найскладніша ситуація у провінції Північне Ківу і Ітурі.

Через ситуацію з поширенням страшного захворювання 17 жовтня в Женеві відбулося засідання Комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій. Незважаючи на велику кількість жертв і високу заразність вірусу, було вирішено поки не оголошувати спалах вірусу Ебола міжнародною надзвичайною ситуацією.

В ООН визнають, що інфекція може перекинутися на сусідню Уганду, де шукають притулку жителі охоплених конфліктами районів Конго. ВООЗ рекомендувала посилити спостереження у прикордонних районах Уганди, Танзанії та Бурунді.

Ебола передається людям від диких тварин і потім дуже швидко поширюється. Першими симптомами хвороби є раптова лихоманка, м'язові болі, головний біль і біль у горлі. далі починається блювання, діарея, висип, порушення функцій нирок і печінки, а в деяких випадках – внутрішні і зовнішні крововиливи. 60-90% випадків закінчується смертю.

Нагадаємо, в січні 2016 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про закінчення епідемії лихоманки Ебола у Ліберії та в усій Західній Африці.

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13 11 2018 10:17
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