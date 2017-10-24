У Конгресі почали розслідування щодо "уранової угоди" з РФ часів Обами
Про це заявив у вівторок голова Комітету з питань розвідки Палати представників конгресмен Девід Нуньєс, повідомляє "Укрінформ".
"Ми зібралися сьогодні, щоб оголосити про початок розслідування щодо причетності Росії до уранової угоди, укладеної кілька років тому. Це початок процесу", - наголосив конгресмен-республіканець під час спеціальної прес-конференції.
Він висловив стурбованість, що правоохоронні органи США досі не провели розслідування з цього питання, водночас підкресливши, що наразі "поки не робитиме жодних висновків".
Американські ЗМІ вже оцінили заяву Нуньєса як спробу "роздратувати демократів" та відвести увагу від поточного розслідування щодо російського втручання у президентські вибори в США.
"Республіканці підхопили це питання, щоб спробувати відвернути увагу від дій Росії після того, як демократи витратили місяці на пошуки зв'язків Трампа з Кремлем. Пов'язані з виборами розслідування, в тому числі з питання, чи надавала допомогу Москва оточенню Трампа, стали безперервним збудником для Білого дому", - зазначило з цього приводу Politico.
Так звана "уранова угода" між США і Росією часів президента Обами неодноразово слугувала джерелом політичних претензій з боку Республіканської партії як під час президентської кампанії, так і після неї. Республіканці, зокрема, акцентували увагу на повідомленнях медіа, що однією зі сторін угоди є донор Фонду Клінтона, а на той час Гілларі Клінтон очолювала Державний департамент США, який також брав участь у процесі укладення угоди.
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