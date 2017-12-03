У Конгресі попросили Трампа представити докази прослуховування його розмов Обамою
Минулого тижня президент Трамп опублікував кілька твітів, в яких звинуватив свого попередника Барака Обаму у прослуховування його телефонів у Вежі Трампа в Нью-Йорку перед президентськими виборами в листопаді.
Після цього прес-секретар Білого дому заявив, що комітети обох палат Конгресу з розвідки повинні встановити, чи було зловживання виконавчою владою своїми повноваженнями з ведення розслідувань в 2016 році, повідомляє Assosiated Press з посиланням на джерело в Конгресі.
Нунез у відповідь сказав, що очолюваний ним комітет з розвідки може розглянути заяви Трампа в рамках розслідування російського втручання у вибори. Він також повідомив, що у нього немає будь-яких доказів, що підтверджують претензії Трампа, і припустив, що засоби масової інформації надто буквально сприйняли твіти президента.
Шифф зі свого боку висловив сподівання, що комітет зможе оперативно встановити, сказав президент Трамп правду чи збрехав.
Нагадаємо, що суботу, 4 лютого, президент США Дональд Трамп звинуватив Барака Обаму у прослуховуванні його телефону під час виборчої кампанії.
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