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У Конгресі попросили Трампа представити докази прослуховування його розмов Обамою

Комітет з розвідки хоче встановити, чи правду сказав президент
Голова постійного комітету з розвідки Палати представників США республіканець Девін Нуньєс і ведучий демократ комітету Адам Шифф попросили у адміністрації Дональда Трампа надати до понеділка які-небудь докази щодо його заяви про прослуховування з боку Барака Обами.
У Конгресі попросили Трампа представити докази прослуховування його розмов Обамою Дональд Трамп. Фото: Reuters

Минулого тижня президент Трамп опублікував кілька твітів, в яких звинуватив свого попередника Барака Обаму у прослуховування його телефонів у Вежі Трампа в Нью-Йорку перед президентськими виборами в листопаді.

Після цього прес-секретар Білого дому заявив, що комітети обох палат Конгресу з розвідки повинні встановити, чи було зловживання виконавчою владою своїми повноваженнями з ведення розслідувань в 2016 році, повідомляє Assosiated Press з посиланням на джерело в Конгресі.

Нунез у відповідь сказав, що очолюваний ним комітет з розвідки може розглянути заяви Трампа в рамках розслідування російського втручання у вибори. Він також повідомив, що у нього немає будь-яких доказів, що підтверджують претензії Трампа, і припустив, що засоби масової інформації надто буквально сприйняли твіти президента.

Шифф зі свого боку висловив сподівання, що комітет зможе оперативно встановити, сказав президент Трамп правду чи збрехав.

Нагадаємо, що суботу, 4 лютого, президент США Дональд Трамп звинуватив Барака Обаму у прослуховуванні його телефону під час виборчої кампанії.

У свою чергу офіційний представник Обами заявив, що звинувачення Дональда Трампа є неправдивими, оскільки такі дії виходять за рамки повноважень президента.
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