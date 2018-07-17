У Конгресі США допустили введення нових санкцій проти Росії
Після зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним представник Конгресу заявив, що якщо комітети Конгресу впевнені в необхідності додаткових санкцій проти Росії, то він "буде більш ніж щасливий розглянути їх".
"Росія - небезпечний уряд, який не поділяє наші інтереси і не поділяє наші цінності", - додав Раян, інформує Reuters.
Нагадаємо, що представник Конгресу Пол Раян розкритикував очевидне визнання Трампом того, що Росія нібито не втручалася в президентські вибори 2016 року.
Трамп заявив, що немає підстав вважати, що Росія організувала хакерські атаки під час президентських виборів в США в 2016 році, щоб допомогти йому перемогти. За його словами, Путін був "дуже переконливим" в своєму запереченні втручання в американські вибори.
Нагадаємо, у столиці Фінляндії 16 липня провели зустріч президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін.
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