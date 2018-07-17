У Конгресі США допустили введення нових санкцій проти Росії

"Росія - небезпечний уряд, який не поділяє наші інтереси і не поділяє наші цінності"

Спікер Палати представників Конгресу США Пол Раян допустив введення додаткових санкцій щодо Росії за втручання в президентські вибори 2016 року.

Після зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним представник Конгресу заявив, що якщо комітети Конгресу впевнені в необхідності додаткових санкцій проти Росії, то він "буде більш ніж щасливий розглянути їх".

"Росія - небезпечний уряд, який не поділяє наші інтереси і не поділяє наші цінності", - додав Раян, інформує Reuters.

Нагадаємо, що представник Конгресу Пол Раян розкритикував очевидне визнання Трампом того, що Росія нібито не втручалася в президентські вибори 2016 року.

Трамп заявив, що немає підстав вважати, що Росія організувала хакерські атаки під час президентських виборів в США в 2016 році, щоб допомогти йому перемогти. За його словами, Путін був "дуже переконливим" в своєму запереченні втручання в американські вибори.

Нагадаємо, у столиці Фінляндії 16 липня провели зустріч президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін.