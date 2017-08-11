У Конгресі США представили проект резолюції про визнання Голодомору геноцидом
Про це повідомив посол України в США Валерій Чалий, передає Укрінформ.
"Ми сьогодні, як Посольство України та дипломатична служба, просуваємо цю ідею в різних країнах світу, зокрема у Сполучених Штатах Америки, щоб у Конгресі було прийнято резолюцію про визнання Голодомору - геноцидом українського народу. Перші кроки зроблено, сьогодні така резолюція була внесена конгресменами в Палаті представників", - повідомив Чалий.
За його словами, зокрема, з цією ініціативою виступили конгресмени Сандер Левін, Марсі Каптур, Брайан Фитцпатрик і Енді Харріс.
"Резолюція далі буде розглядатися. Я думаю, це займе кілька місяців і, сподіваюся, наступного року, навесні, ми будемо мати голосування в Конгресі США", - зазначив дипломат.
Чалий також підкреслив, що зараз процес визнання Голодомору геноцидом українського народу триває відразу в декількох штатах. На сьогодні таке рішення вже прийняли парламенти штатів Вашингтон, Орегон і Нью-Джерсі. За словами українського посла, це буде додатковим аргументом для рішення конгресменів і сенаторів у головному законодавчому органі США.
Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще у низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.
Нагадаємо, у травні Сенат штату Вашингтон (США) прийняв резолюцію, що визначає Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом.
Раніше США в офіційних зверненнях визначали Голодомор як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом.
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