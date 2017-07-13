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У Конгресі США вперше висунули ініціативу про імпічмент Трампа

Це перший випадок, коли депутат запропонував статтю про імпічмент проти Трампа
Американські конгресмени-демократи Бред Шерман і Ел Грін висунули ініціативу імпічменту президента США Дональда Трампа.
У Конгресі США вперше висунули ініціативу про імпічмент Трампа Дональд Трамп. Фото: соцмережі

Відповідну пропозицію вони висунули через перешкоджання Трампом ходу розслідування його передбачуваних зв'язків з Росією і втручання РФ у вибори в США, повідомляє "Громадське".

"Поширена інформація про Трампа дає підстави вважати, що кампанія Трампа прагнула отримати підтримку від Росії. Зараз все виглядає так, ніби президенту є що приховувати, з огляду на те, як він намагався припинити розслідування стосовно Майкла Флінна і більш широке розслідування, що стосується РФ. Переконаний , що його розмови з колишнім директором ФБР Джеймсом Комі і його подальше звільнення є створенням перешкод правосуддю", - сказав Грін.

Це перший випадок, коли депутат запропонував статтю про імпічмент проти Трампа. У той же час, більшість голосів в Палаті, в цей час контролюється республіканцями.

Як повідомляв iPress.ua, демократ палати представників США Ел Грін планував запустити офіційну спробу імпічменту президента США Дональда Трампа.

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