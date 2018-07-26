У конкурсі на голову Інституту книги перемогла Олександра Коваль

Одна з претенденток на пост зняла свою кандидатуру у другому турі

У міністерстві культури відбувся другий тур конкурсу на посаду директора Інституту книги.

Експертна комісія оголосила переможцем президента львівського "Форуму видавців" Олександру Коваль, повідомили в Міністерстві культури, інформує LB.ua.

На пост претендували 8 осіб, одна з претенденток - директор Черкаського книжкового фестивалю Людмила Фіть - зняла свою кандидатуру на початку другого туру конкурсу.

Окрім неї і Коваль, у конкурсі брали участь: письменниця Наталя Букіна, заступник директора "Українського дому" з соціально-культурних питань Андрій Гаджаман, керівник ГО "Культура України" Оксана Гайдук, куратор літературного об'єднання "Зоряна фортеця" Олена Савінова, директор Державної бібліотеки України для юнацтва Георгій Саприкін.

Конкурсна комісія складалася з 9 осіб: Віктор Круглов, Олександр Красовицький, Ігор Мялковський, Богдан Скубко, Андрій Пучков, Олексій Сенченко і три експерти, делеговані Мінкультом.

Нагадаємо, колишня директор Інституту книги Тетяна Терен звільнилася з посади взимку цього року, після чого з команди пішло ще декілька людей. На її місце Міністерство культури призначило виконувача обов'язків директора - Сергія Ясинського, який на конкурс не подавався.