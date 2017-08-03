Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Конотопі горів трамвай

Вогонь знищив силові та низковольтні дроти, розподільчу коробку, пошкодив кришку моторного відсіку трамваю
У місті Конотоп Сумської області сталося загоряння у трамваї. Пасажирів евакуювали.
У Конотопі горів трамвай Фото: ДСНС

"7 березня о 16:09 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у м.Конотоп на перехресті вулиць Свободи та Прорізної сталося загоряння у трамваї. Уже за 6 хвилин на місце виклику прибув черговий караул 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини", - повідомляє управління ДСНС України у Сумській області

На гасіння було залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як було встановлено, загоряння сталося під час руху трамваю КТМ-5 1983 року випуску. Після евакуації пасажирів водій вимкнув електроживлення у 10 тис. вольт та разом з кондуктором почав гасити вогонь.

"Не залишились осторонь водії машрутних таксі та інших авто, що проїзджали поруч, на допомогу прибігли навіть звичайні перехожі. Спільними зусиллями громадянам вдалось на початковій стадії запобігти поширенню вогню на значну площу", - зазначили в прес-службі управління ДСНС.

Постраждалих внаслідок пожежі немає. Вогонь знищив силові та низковольтні дроти, розподільчу коробку, пошкодив кришку моторного відсіку трамваю.

За попередніми висновками фахівців, можлива причина загоряння – коротке замикання електропроводки.

Нагадаємо, у січні в Одесі біля ринку "Привоз" трамвай зійшов з рейок. Унаслідок ДТП постраждало 5 легкових автомобілів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 03 2017 15:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.