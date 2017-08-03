У Конотопі горів трамвай

У місті Конотоп Сумської області сталося загоряння у трамваї. Пасажирів евакуювали.

"7 березня о 16:09 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у м.Конотоп на перехресті вулиць Свободи та Прорізної сталося загоряння у трамваї. Уже за 6 хвилин на місце виклику прибув черговий караул 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини", - повідомляє управління ДСНС України у Сумській області

На гасіння було залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як було встановлено, загоряння сталося під час руху трамваю КТМ-5 1983 року випуску. Після евакуації пасажирів водій вимкнув електроживлення у 10 тис. вольт та разом з кондуктором почав гасити вогонь.

"Не залишились осторонь водії машрутних таксі та інших авто, що проїзджали поруч, на допомогу прибігли навіть звичайні перехожі. Спільними зусиллями громадянам вдалось на початковій стадії запобігти поширенню вогню на значну площу", - зазначили в прес-службі управління ДСНС.

Постраждалих внаслідок пожежі немає. Вогонь знищив силові та низковольтні дроти, розподільчу коробку, пошкодив кришку моторного відсіку трамваю.

За попередніми висновками фахівців, можлива причина загоряння – коротке замикання електропроводки.

Нагадаємо, у січні в Одесі біля ринку "Привоз" трамвай зійшов з рейок. Унаслідок ДТП постраждало 5 легкових автомобілів.