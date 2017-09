У консульстві Росії та торговому представництві, які США закривають, щось спалюють, - ВІДЕО

Над консульством з'явився чорний дим. Журналіст Associated Press почув, що люди, які вийшли з будівлі, повідомили пожежникам, що проблем немає і що співробітники консульства спалюють якісь предмети в каміні, повідомляє CNBC.

Мінді Таламадж, прес-секретар з відділу пожежної охорони Сан-Франциско, сказала, що відділ отримав дзвінок про дим і відправив команду для розслідування, але визначив, що дим йде з димаря.

SAN FRANCISCO (AP) — Smoke seen pouring from chimney at Russian consulate in San Francisco after Trump administration orders its closure.