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У консульстві Росії та торговому представництві, які США закривають, щось спалюють, - ВІДЕО

Наразі невідомо, що саме спалюють в російських представництвах
У консульстві Росії в Сан-Франциско, яке влада США вирішила закрити, за інформацією ЗМІ, щось палять в каміні, однак пожежну службу співробітники установи на територію вирішили не пустити.
У консульстві Росії та торговому представництві, які США закривають, щось спалюють, - ВІДЕО Фото: скріншот

Над консульством з'явився чорний дим. Журналіст Associated Press почув, що люди, які вийшли з будівлі, повідомили пожежникам, що проблем немає і що співробітники консульства спалюють якісь предмети в каміні, повідомляє CNBC.

Мінді Таламадж, прес-секретар з відділу пожежної охорони Сан-Франциско, сказала, що відділ отримав дзвінок про дим і відправив команду для розслідування, але визначив, що дим йде з димаря.

 

"У них в каміні вогонь", - сказала вона. Талмадж додала, що не знає, що вони спалювали в день, коли температура в Сан-Франциско вже до полудня піднялася до 35 градусів.

"Це не є випадковим, вони спалюють щось в каміні", - сказала вона.

У МЗС Росії поспішили заявити, що нічого незвичайного не відбувається, просто будівля готується до консервації.

"Проводяться заходи з консервації будівлі. У зв'язку з цим можуть закриватися вікна, опускатися штори, вимикатися світло, спускатися вода, замикатися двері, викидатися сміття, відключатися опалювальні прилади, включатися системи життєзабезпечення і багато іншого", - написала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова у Facebook.

Що цікаво, співробітники торгового представництва Росії у Вашингтоні також спішно спалюють на його задньому дворі паперовий документообіг, повідомив американський журнал Foreign Policy, розмістивши у Twitter коротке відео, інформує DW.com.

На зйомці видно огорожу торгпредства на Коннектикут авеню, за якою розпалене багаття. Над вогнищем піднімається  дим.

 

За декілька годин до цього за допомогою болторізу робітник демонтував камери, встановлені на паркані навколо будівлі.

Крім того, за свідченням кореспондентів видання, цілий день біля будівлі торгового представництва було надзвичайно жваво: виїжджали і заїжджали автомобілі, співробітники переносили коробки і великі пластикові мішки з речами.

Російське торгове представництво в американській столиці до вечора 2 вересня має бути закрито за рішенням Вашингтона.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Росії заявило, що рішення США закрити кілька дипломатичних об'єктів РФ є "грубим порушенням міжнародного права".

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02 09 2017 10:40
ТЕГИ: Росія, США
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