У контрактах на будівництво Подільського моста виявили порушень на 129 мільйонів
Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на результати аудиту.
Аудит проведено для фінансової діяльності КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" як замовника під час виконання контрактів, укладених з компанією "Містобуд" на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту через Дніпро.
Загалом під час аудиту встановлені фінпорушення на суму 129 мільйонів 482,9 тисячі гривень, які призвели до втрат у 16 мільйонів 835,62 тисяч гривень.
Відзначається, що КП не забезпечило належного контролю над освоєнням коштів, які передавалися компанії "Містобуд" для придбання металоконструкцій і матеріалів для будівництва.
Зокрема, виявлено завищення вартості виконаних робіт на 16 мільйонів 789,656 тисячі гривень.
За результатами інвентаризації матеріалів для будівництва підтверджені тільки залишки металоконструкцій, придбані в 2007-2015 роках на суму 43 мільйони 536 тисяч гривень із загальної суми невідпрацьованих запасів 180 мільйонів 700,341 тисячі гривень.
Як відомо, потенційні німецькі інвестори проекту Подільсько-Воскресенського мосту в Києві оцінюють його вартість в 300 мільйонів євро.
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