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У контрактах на будівництво Подільського моста виявили порушень на 129 мільйонів

Загалом під час аудиту встановлені фінпорушення на суму 129 мільйонів 482,9 тисячі гривень
Київська адміністрація виявила порушення на 129 мільйонів гривень в укладених контрактах на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту.
У контрактах на будівництво Подільського моста виявили порушень на 129 мільйонів Фото: strana.ua

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на результати аудиту.

Аудит проведено для фінансової діяльності КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" як замовника під час виконання контрактів, укладених з компанією "Містобуд" на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту через Дніпро.

Загалом під час аудиту встановлені фінпорушення на суму 129 мільйонів 482,9 тисячі гривень, які призвели до втрат у 16 мільйонів 835,62 тисяч гривень.

Відзначається, що КП не забезпечило належного контролю над освоєнням коштів, які передавалися компанії "Містобуд" для придбання металоконструкцій і матеріалів для будівництва.

Зокрема, виявлено завищення вартості виконаних робіт на 16 мільйонів 789,656 тисячі гривень.

За результатами інвентаризації матеріалів для будівництва підтверджені тільки залишки металоконструкцій, придбані в 2007-2015 роках на суму 43 мільйони 536 тисяч гривень із загальної суми невідпрацьованих запасів 180 мільйонів 700,341 тисячі гривень.

Як відомо, потенційні німецькі інвестори проекту Подільсько-Воскресенського мосту в Києві оцінюють його вартість в 300 мільйонів євро.

 

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28 04 2017 20:58
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