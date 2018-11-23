У Косові заарештовані серби, президент Сербії зібрав зустріч силовиків

Арешти відбулись у зв'язку з розслідуванням убивства сербського опозиційного політика Олівера Івановича,

Cили спеціального призначення Косова ROSU в п’ятницю вранці заарештували у Косовській Митровиці чотирьох сербів, у місті звучали сирени, очевидці кажуть, що чули постріли.

Представник поліції Косова Даут Хошай повідомив сербському державному телеканалу РТС, що арешти відбулись у зв'язку з розслідуванням убивства сербського опозиційного політика Олівера Івановича, яке сталось кілька місяців тому.

Хошай повідомив, що сьогодні вранці згідно із рішенням суду затримано чотирьох людей у північній частині Косовської Митровиці. Також проведений обшук у чотирьох локаціях. У місті було чутно сирени.

Серед заарештованих - поліцейський Драгіш Маркович, який працював над справою убивства Івановича, а також Саша Чурич, Марко Рашич та Неделько Спасоєвіч. Троє були заарештовані у ході розслідування, тоді як четвертий затриманий через спротив арешту.

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