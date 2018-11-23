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У Косові заарештовані серби, президент Сербії зібрав зустріч силовиків

Арешти відбулись у зв'язку з розслідуванням убивства сербського опозиційного політика Олівера Івановича,
Cили спеціального призначення Косова ROSU в п’ятницю вранці заарештували у Косовській Митровиці чотирьох сербів, у місті звучали сирени, очевидці кажуть, що чули постріли.
У Косові заарештовані серби, президент Сербії зібрав зустріч силовиків Фото: European Western Balkans

Представник поліції Косова Даут Хошай повідомив сербському державному телеканалу РТС, що арешти відбулись у зв'язку з розслідуванням убивства сербського опозиційного політика Олівера Івановича, яке сталось кілька місяців тому.

Хошай повідомив, що сьогодні вранці згідно із рішенням суду затримано чотирьох людей у північній частині Косовської Митровиці. Також проведений обшук у чотирьох локаціях. У місті було чутно сирени. 

Серед заарештованих - поліцейський Драгіш Маркович, який працював над справою убивства Івановича, а також Саша Чурич, Марко Рашич та Неделько Спасоєвіч. Троє були заарештовані у ході розслідування, тоді як четвертий затриманий через спротив арешту.

Лідер партії "Сербський Список" та мер північної Косовської Митровиці Горан Ракич заявив, якби косовські спецпризначенці не вийшли з півночі Косовської Митровиці, почалася б війна.

Він закликав міжнародні сили з підтримки миру в Косові KFOR прибути на північ Косовської Митровиці і підтвердити жителям, що вони тримають ситуацію під контролем.

Президент Сербії Александр Вучич зібрав термінову зустріч за участі керівництва армії та поліції через події в Косово.

Опівдні косовські серби збираються у Митровиці на протест через підвищення на 100% мита на сербські товари.

 
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23 11 2018 10:20
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