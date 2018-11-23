У Косові заарештовані серби, президент Сербії зібрав зустріч силовиків
Представник поліції Косова Даут Хошай повідомив сербському державному телеканалу РТС, що арешти відбулись у зв'язку з розслідуванням убивства сербського опозиційного політика Олівера Івановича, яке сталось кілька місяців тому.
Хошай повідомив, що сьогодні вранці згідно із рішенням суду затримано чотирьох людей у північній частині Косовської Митровиці. Також проведений обшук у чотирьох локаціях. У місті було чутно сирени.
Серед заарештованих - поліцейський Драгіш Маркович, який працював над справою убивства Івановича, а також Саша Чурич, Марко Рашич та Неделько Спасоєвіч. Троє були заарештовані у ході розслідування, тоді як четвертий затриманий через спротив арешту.
Лідер партії "Сербський Список" та мер північної Косовської Митровиці Горан Ракич заявив, якби косовські спецпризначенці не вийшли з півночі Косовської Митровиці, почалася б війна.
Він закликав міжнародні сили з підтримки миру в Косові KFOR прибути на північ Косовської Митровиці і підтвердити жителям, що вони тримають ситуацію під контролем.
Президент Сербії Александр Вучич зібрав термінову зустріч за участі керівництва армії та поліції через події в Косово.
Опівдні косовські серби збираються у Митровиці на протест через підвищення на 100% мита на сербські товари.
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