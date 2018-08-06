У Косові заарештували двох осіб за підозрою у плануванні нападу на військових НАТО
Як йдеться в заяві прокуратури, 2 червня чоловік закликав жінку "підготувати терористичні атаки і здійснити напади терористів-смертників за допомогою вибухових речовин та машини на військовослужбовців KFOR (міжнародних сил під командуванням НАТО), а також на публічні місця", інформує Reuters.
Ініціали чоловіка - "Г.Ш". Відомо, що у травні він готував напади терористів-смертників у громадських місцях в Бельгії та Франції. Більше деталей не повідомляють.
Наразі місія НАТО в Косові на цю інформацію не відреагувала.
Зараз у Косово перебувають близько 4 500 солдатів НАТО, які намагаються зберегти крихкий мир. Європейський союз і Організація Об'єднаних Націй також мають дипломатичні місії в Косові.
Близько 300 громадян Косова вирушили в Сирію боротися у лавах "Ісламської держави", понад 50 осіб там загинули. Це викликає стурбованість у зв'язку з тим, що деякі бойовики можуть повернутися і створити загрозу безпеці, каже влада Косова.
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