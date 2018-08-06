У Косові заарештували двох осіб за підозрою у плануванні нападу на військових НАТО

Наразі місія НАТО в Косові на цю інформацію не відреагувала

Косово заарештувало двох осіб, серед яких один громадянин Бельгії, підозрюваних в підготовці нападів на війська НАТО і громадськість.

Як йдеться в заяві прокуратури, 2 червня чоловік закликав жінку "підготувати терористичні атаки і здійснити напади терористів-смертників за допомогою вибухових речовин та машини на військовослужбовців KFOR (міжнародних сил під командуванням НАТО), а також на публічні місця", інформує Reuters.

Ініціали чоловіка - "Г.Ш". Відомо, що у травні він готував напади терористів-смертників у громадських місцях в Бельгії та Франції. Більше деталей не повідомляють.

Наразі місія НАТО в Косові на цю інформацію не відреагувала.

Зараз у Косово перебувають близько 4 500 солдатів НАТО, які намагаються зберегти крихкий мир. Європейський союз і Організація Об'єднаних Націй також мають дипломатичні місії в Косові.

Близько 300 громадян Косова вирушили в Сирію боротися у лавах "Ісламської держави", понад 50 осіб там загинули. Це викликає стурбованість у зв'язку з тим, що деякі бойовики можуть повернутися і створити загрозу безпеці, каже влада Косова.