У Косові звільнили главу МВС і директора розвідки

Прем’єр-міністр Косова Рамуш Харадінай 30 березня звільнив міністра внутрішніх справ Фламура Сефая і директора служби розвідки Дрітона Ґаші після арешту і депортації до Туреччини шістьох турецьких громадян.

Харадинай заявив, що його не поінформували про рішення вислати громадян Туреччини, арештованих 29 березня за підозрою у зв’язках із кліриком Фетхуллахом Ґюленом, що живе у США і якого президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган два роки тому звинуватив у спробі здійснити переворот.

"Вся операція - скасування дозволів на проживання, утримання під вартою, швидка депортація і секретна екстрадиція до Туреччини шести турецьких громадян з території Косова – була проведена без мого відома і без мого дозволу", – заявив прем’єр.

Опозиційні депутати в парламенті Косова 30 березня закликали провести позачергові вибори, заявивши, що прем'єр-міністр не контролює всі державні установи.

За даними оглядачів, Косово в останні тижні зазнало тиску з боку Туреччини через мережу шкіл, ймовірно, пов’язаних із рухом Ґюлена.

Туреччина підтримує Косово, яке проголосило незалежність від Сербії в 2008 році, а турецькі фірми керують єдиним аеропортом і електричною мережею балканської країни і будують дві дороги вартістю близько 2 мільярди доларів.

Анкара звинувачує Ґюлена, мусульманського клірика, що живе у США, в тому, що він намагався здійснити переворот у Туреччині 15 липня 2016 року. Ґюлен заперечує ці обвинувачення.