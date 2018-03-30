У Косові звільнили главу МВС і директора розвідки
Харадинай заявив, що його не поінформували про рішення вислати громадян Туреччини, арештованих 29 березня за підозрою у зв’язках із кліриком Фетхуллахом Ґюленом, що живе у США і якого президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган два роки тому звинуватив у спробі здійснити переворот.
"Вся операція - скасування дозволів на проживання, утримання під вартою, швидка депортація і секретна екстрадиція до Туреччини шести турецьких громадян з території Косова – була проведена без мого відома і без мого дозволу", – заявив прем’єр.
Опозиційні депутати в парламенті Косова 30 березня закликали провести позачергові вибори, заявивши, що прем'єр-міністр не контролює всі державні установи.
За даними оглядачів, Косово в останні тижні зазнало тиску з боку Туреччини через мережу шкіл, ймовірно, пов’язаних із рухом Ґюлена.
Туреччина підтримує Косово, яке проголосило незалежність від Сербії в 2008 році, а турецькі фірми керують єдиним аеропортом і електричною мережею балканської країни і будують дві дороги вартістю близько 2 мільярди доларів.
Анкара звинувачує Ґюлена, мусульманського клірика, що живе у США, в тому, що він намагався здійснити переворот у Туреччині 15 липня 2016 року. Ґюлен заперечує ці обвинувачення.
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