У кота, який оселився в МЗС України, з’явився Twitter-акаунт

На сторінці чотирилапого друга вже є перший запис

Кіт на прізвисько Амбасадор, який оселився в Міністерстві закордонних справ України, отримав власний Twitter-акаунт.

Обліковий запис кота у соцмережі з’явився у вівторок, 26 грудня, і там вже є перший запис.

"Конкурс пройшов, призначення підписано! Добре, що держсекретарем працює Заяць - ми з ним однієї крові, порозумілися швидко. Тож маю перепустку і доступ до підвалу і даху. Приступаю!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в МЗС Франції взяли "на роботу" двох кішок, в обов'язки яких входить полювання на гризунів.