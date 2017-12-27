НОВИНИКіт на прізвисько Амбасадор, який оселився в Міністерстві закордонних справ України, отримав власний Twitter-акаунт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У кота, який оселився в МЗС України, з’явився Twitter-акаунт
На сторінці чотирилапого друга вже є перший запис
Фото: twitter.com/AmbassadorZCat
Обліковий запис кота у соцмережі з’явився у вівторок, 26 грудня, і там вже є перший запис.
"Конкурс пройшов, призначення підписано! Добре, що держсекретарем працює Заяць - ми з ним однієї крові, порозумілися швидко. Тож маю перепустку і доступ до підвалу і даху. Приступаю!", - йдеться у повідомленні.
У кота з МЗС України з’явився Twitter-акаунт. Вітаємо, @AmbassadorZCathttps://t.co/PsV5bAr1tG pic.twitter.com/79oBdef0VC— European Pravda (@EuropeanPravda) 27 грудня 2017 р.
Нагадаємо, що в МЗС Франції взяли "на роботу" двох кішок, в обов'язки яких входить полювання на гризунів.
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27 12 2017 14:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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