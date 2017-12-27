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У кота, який оселився в МЗС України, з’явився Twitter-акаунт

На сторінці чотирилапого друга вже є перший запис
Кіт на прізвисько Амбасадор, який оселився в Міністерстві закордонних справ України, отримав власний Twitter-акаунт.
У кота, який оселився в МЗС України, з’явився Twitter-акаунт Фото: twitter.com/AmbassadorZCat

Обліковий запис кота у соцмережі з’явився у вівторок, 26 грудня, і там вже є перший запис.

"Конкурс пройшов, призначення підписано! Добре, що держсекретарем працює Заяць - ми з ним однієї крові, порозумілися швидко. Тож маю перепустку і доступ до підвалу і даху. Приступаю!", - йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, що в МЗС Франції взяли "на роботу" двох кішок, в обов'язки яких входить полювання на гризунів.

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27 12 2017 14:35
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