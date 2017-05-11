Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Країні Басків тисячі людей вийшли на мітинг, вимагаючи звільнити лідерів Каталонії

Люди натякнули, що така авторитарна поведінка може мати наслідки не тільки для Каталонії, але і для Країни Басків
Тисячі людей в автономному іспанському регіоні Країна Басків у суботу, 4-го листопада, взяли участь у марші на підтримку арештованих лідерів Каталонії.
У Країні Басків тисячі людей вийшли на мітинг, вимагаючи звільнити лідерів Каталонії Фото: elmundo.es

Попри сильний дощ тисячі людей відгукнулися на заклик руху за незалежність підтримати каталонських лідерів і вийшли на вулиці у Більбао, повідомляє El Mundo.

Ставлення Мадрида до Каталонії демонстранти назвали репресивним і попередили, що така авторитарна поведінка може мати наслідки не тільки для Каталонії, але і для Країни Басків, яка "теж може стати об’єктом агресії".

Вони закликали Мадрид звільнити арештованих каталонських екс-урядовців та не застосовувати статтю 155 іспанської Конституції, яка обмежує самоуправління Каталонії. Однією з вимог було дотримання права на самовизначення.

Це вже втретє з 1 жовтня, тобто з часу проведення референдуму у Каталонії, у Країні Басків масово мітингують на підтримку повсталого регіону.

Нагадаємо, що парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування. У свою чергу Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.

Як повідомлялося, суддя Національної судової палати Іспанії наказав посадити вісьмох членів відстороненого Женералітата Каталонії без права застави. Членів уряду Каталонії звинувачують в заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів та інших злочинів.

Як відомо, глава Женералітата Карлес Пучдемон і четверо членів його уряду відмовилися з'явитися в суд і знаходяться в Бельгії. Відсторонене керівництво Каталонії перебуває під слідством за звинуваченням у скоєнні заколоту після оголошення незалежності регіону.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 11 2017 11:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Справа Авакова: факти і версії

Справа Авакова: факти і версії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.