У Країні Басків тисячі людей вийшли на мітинг, вимагаючи звільнити лідерів Каталонії

Люди натякнули, що така авторитарна поведінка може мати наслідки не тільки для Каталонії, але і для Країни Басків

Тисячі людей в автономному іспанському регіоні Країна Басків у суботу, 4-го листопада, взяли участь у марші на підтримку арештованих лідерів Каталонії.

Попри сильний дощ тисячі людей відгукнулися на заклик руху за незалежність підтримати каталонських лідерів і вийшли на вулиці у Більбао, повідомляє El Mundo.

Ставлення Мадрида до Каталонії демонстранти назвали репресивним і попередили, що така авторитарна поведінка може мати наслідки не тільки для Каталонії, але і для Країни Басків, яка "теж може стати об’єктом агресії".

Вони закликали Мадрид звільнити арештованих каталонських екс-урядовців та не застосовувати статтю 155 іспанської Конституції, яка обмежує самоуправління Каталонії. Однією з вимог було дотримання права на самовизначення.

Це вже втретє з 1 жовтня, тобто з часу проведення референдуму у Каталонії, у Країні Басків масово мітингують на підтримку повсталого регіону.

Нагадаємо, що парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування. У свою чергу Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.

Як повідомлялося, суддя Національної судової палати Іспанії наказав посадити вісьмох членів відстороненого Женералітата Каталонії без права застави. Членів уряду Каталонії звинувачують в заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів та інших злочинів.

Як відомо, глава Женералітата Карлес Пучдемон і четверо членів його уряду відмовилися з'явитися в суд і знаходяться в Бельгії. Відсторонене керівництво Каталонії перебуває під слідством за звинуваченням у скоєнні заколоту після оголошення незалежності регіону.