CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Польщі Анджей Дуда у вівторок потрапив в ДТП у Кракові.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кракові автівка з президентом Польщі потрапила у незначну ДТП
У результаті автопригоди польський лідер не постраждав
Анджей Дуда. Фото: studioopinii.pl
У результаті незначної автопригоди польський лідер не постраждав, пересів в інший автомобіль і продовжив подорож, передає радіо RMF.FM.
Я повідомляється, лімузин Дуди при виїзді на міст наїхав на виступ, який відділяє автодорогу від трамвайної колії, і застряг там. Транспортний засіб не міг далі рухатися, відтак Дуда пересів в інший автомобіль президентської колони і рушив далі.
Фото: f24.pl
Це не перше ДТП за участю президента Польщі. Упродовж двох останніх років у ДТП потрапляв і Дуда і чинний на той час глава польського уряду Беата Шидло. Голова Ради міністрів РП після ДТП тиждень перебувала у лікарні.
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