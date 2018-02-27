У Кракові автівка з президентом Польщі потрапила у незначну ДТП

Президент Польщі Анджей Дуда у вівторок потрапив в ДТП у Кракові.

У результаті незначної автопригоди польський лідер не постраждав, пересів в інший автомобіль і продовжив подорож, передає радіо RMF.FM.

Я повідомляється, лімузин Дуди при виїзді на міст наїхав на виступ, який відділяє автодорогу від трамвайної колії, і застряг там. Транспортний засіб не міг далі рухатися, відтак Дуда пересів в інший автомобіль президентської колони і рушив далі.



Фото: f24.pl

Це не перше ДТП за участю президента Польщі. Упродовж двох останніх років у ДТП потрапляв і Дуда і чинний на той час глава польського уряду Беата Шидло. Голова Ради міністрів РП після ДТП тиждень перебувала у лікарні.