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У Кракові п'яний росіянин пошкодив близько 40 автомобілів

Росіянин штовхав машини дорогою додому
У польському Кракові в ніч на середу, 26 липня, п'яний росіянин пошкодив близько 40 автомобілів, але на наступний день сам здався поліції.
У Кракові п Фото: RMF FM

Як повідомляє RMF FM , камери спостереження зафіксували, як чоловік бив автомобілі, припарковані вздовж тротуару. В результаті на деяких машинах утворилися вм'ятини або подряпини, також у деяких розбиті вікна і дзеркала.

Зазначається, що дебоширом виявився 38-річний громадянин РФ Володимир В., який має посвідку на проживання в Польщі і працює в одній з ІТ-компаній.

У поліції повідомили, що чоловіка впізнали колеги по роботі. За їх рекомендацією він прийшов в поліцію і визнав свою провину. Сам він заявив, що нічого не пам'ятає.

Нагадаємо, російські туристи у В'єтнамі облаяли працівників готелю та затіяли бійку.

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28 07 2017 06:19
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