У Краматорську чоловіки побили 81-річного пенсіонера та винесли з його будинку каструлю борщу

Про це повідомляє Краматорський відділ поліції Донецької області.

До Краматорського відділу поліції надійшло повідомлення, що в одному із приватних домогосподарств у Радгоспі Ясногорівському двоє невідомих чоловік увірвалися в будинок літнього подружжя пенсіонерів та вимагали гроші.

81-річному дідусю вдалося втекти від нападників до сусідів, які відразу зателефонували в поліцію.



Фото: dn.npu.gov.ua

На місце події прибули екіпажі патрульної поліції та виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські оглянули будинок, де знаходилась ще 84-річна жінка постраждалого. Тоді ж правоохоронці шукали підозрюваних.

Майже відразу на одному із городів вони побачили чоловіка, який переховувався, лежачи на землі, – виявилося, що це один із нападників. 41-річний ніде не працюючий та не маючий постійного місця проживання чоловік зізнався, що разом із напарником скоїв розбій та надав його прикмети. Орієнтування отримали всі зовнішні наряди поліції та патрулі, що несли службу на авто- та залізничному вокзалі. Правоохоронці швидко затримали і другого чоловіка, який намагався втекти із міста, сівши на електричку до Покровська.

Чоловіки розповіли, що задумали напасти на пенсіонера, бо думали, що той має багато грошей. Увечері 7 квітня вони перелізли через паркан та один із них проник у будинок, схопив дерев’яну палицю і почав бити літнього чоловіка, вимагаючи грошей. До нього приєднався і другий. Пізніше лікарі діагностували у старенького перелам ноги, закриту черепно-мозкову травму та поранення руки.

Не помітивши, що жертва втекла, чоловіки продовжували пошуки цінностей. Але їхньою здобиччю стали лише 2 стареньких мобільних телефона та ТВ-тюнер. Чоловіки схопили продукти харчування та навіть каструлю із борщем.



Фото: dn.npu.gov.ua



Фото: dn.npu.gov.ua

Побачивши проблискові маячки машини патрульних, вони кинулися тікати. Під час втечі один із них упав та вирішив сховатися на чужому городі, де його й знайшли правоохоронці.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Чоловіки зізнаються в скоєному та співпрацюють зі слідством.

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