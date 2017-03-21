У Краматорську представники "Азову" заблокували відділення "Сбербанку"

Представники громадянського корпусу "Азов" у понеділок, 20 березня, заблокували відділення "Сбербанку" у Краматорську.

Активісти обклеїли будівлю стікерами, облили фарбою і вивісили банери з написом: "Це банк країни-агресора, він буде негайно закритий!", - повідомляє 6264.com.ua.



Фото: 6264.com.ua

Також повідомляється, що "азовці" використовували мішки з цементом, піском, шлакоблоки і балони з водою.



Фото: 6264.com.ua

Акція пройшла мирно, порушень громадського порядку не спостерігалося.

Нагадаємо, що 18 березня у Тернополі активісти радикальних організацій провели акцію протесту проти російського "Сбербанка".