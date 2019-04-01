У Краматорську за добу в поліцію здалися троє поплічників бойовиків

У поліцію Краматорська протягом доби добровільно здалися троє поплічників бойовиків.

Усі вони чергували на блокпостах терористів, повідомляє прес-служба Нацполіції Донецької області.

"Чоловіки втомилися приховувати своє протизаконне минуле і скористалися шансом звільнитися від кримінальної відповідальності, добровільно здавшись поліції. Зараз триває досудове розслідування", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що 2 грудня в Краматорський відділ поліції звернувся 43-річний місцевий житель з повідомленням, що в період з травня по червень 2014 року перебував у лавах "службовців" так званої "ДНР".

"Чоловік незаконно здійснював контрольно-пропускний режим на одному з блокпостів Краматорська. До його обов'язків належали огляд автотранспорту, перевірка документів у водіїв і пасажирів. Як і решта, за "службу" отримував продукти харчування і гроші. Але чоловік зрозумів, що пропаганда відрізняється від реальності, а тому покинув лави терористів", - розповіли в поліції.

Окрім того, з аналогічними заявами в поліцію звернулися двоє чоловіків 29 і 36 років, які вступили в лави незаконного збройного формування у квітні 2014 року і несли службу на блокпостах міста.

"Після звільнення Краматорська від бойовиків у липні 2014 року всі троє залишилися в місті, проте ретельно приховували свої попередні зв'язки з бойовиками. Про можливість звільнення від покарання дізналися з інтернет-ресурсів, тому і вирішили добровільно звернутися в поліцію з повідомленням про свою участь у незаконних збройних формуваннях", - інформують поліцейські.

Ч.6 ст.260 Кримінального кодексу України гарантує учасникам незаконних збройних формувань звільнення від кримінальної відповідальності в разі добровільної здачі правоохоронним органам, нагадали у Нацполіції.

Зараз правоохоронці перевіряють діяльність екс-найманців. Після того, як буде доведено, що на час перебування в незаконних збройних формуваннях вони не скоювали тяжких злочинів, чоловіків офіційно звільнять від кримінальної відповідальності.

Також, в середу, 2 січня, сайти бойовиків повідомили про полоненого солдата. У Закарпатській бригаді заявили лише про зникнення бійця на Донбасі в ніч з 28 на 29 грудня. Також 128-а бригада підтвердила, що номер автомата, фото з яким опублікував один з ресурсів бойовиків, належить саме зниклому бійцю.