CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Краматорську внаслідок ДТП загинув спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Краматорську загинув спостерігач СММ ОБСЄ
Один з спостерігачів став учасником ДТП
Фото: picturedesk.com
Про це повідомила прес-служба СММ ОБСЄ агентству "Інтерфакс-Україна".
"СММ підтверджує, що сьогодні вранці один з наших спостерігачів став учасником ДТП. Спостерігач їхав на таксі по Краматорську, в результаті ДТП загинув на місці події", - розповіли в агентстві.
Раніше росЗМІ з посиланням на ОРЛО повідомляли, що у Краматорську загинув представник СММ ОБСЄ в Україні Віталій Зара.
Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні угрупування здійснили 7 обстрілів позицій ЗСУ, троє українських військовослужбовців загинули, ще 5 поранено.
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