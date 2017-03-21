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У Кременчуку комунальник, зловживаючи службовим становищем, задурно віддав сімейній фірмі приміщення

Засновником підприємства є його дружина, підписантом його син, а сам комунальник в цій фірмі вказаний директором
Прокуратура розслідує факт зловживання службовим становищем завідувача КМКП "Профдезінфекція №1" (Кременчук, Полтавська область) при передачі в оренду приміщення ТОВ "Фірма "Профдезінфекція № 1" без погодження з засновниками та по заниженій ціні.
У Кременчуку комунальник, зловживаючи службовим становищем, задурно віддав сімейній фірмі приміщення Фото: toro.org.ua

Про це стало відомо з ухвали Автозаводського районного суду м. Кременчука, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження у № 42017171090000003 від 04.01.2017 року, повідомляють "Наші гроші".

Слідство встановило, що в липні минулого року керівник КМКП "Профдезінфекція № 1" уклав договір оренди приміщення з "Фірма "Профдезінфекція № 1". Засновником цього підприємства є його дружина, підписантом його син, а сам комунальник в цій фірмі вказаний директором.

За умовами договору, вартість орендної плати за користування приміщення становила 600 грн. на рік. З матеріалів судової справи не відома площа приміщення.

Допитаний як свідок заступник начальника управління майном Полтавської обласної розказав, що в рамках проекту по об’єднанню комунальних закладів минулого року було прийняте рішення про ліквідацію "Профдезінфекція № 1".

Він прибув на підприємство у складі комісії для проведення інвентаризації, під час якої було виявлено, що приватна фірма орендує приміщення комунального закладу. Сам договір оренди був складений з порушеннями: не проведено експертно-грошову оцінку майна, оренда оформлена без конкурсу, договір управління не погоджувався з обласною радою, вартість оренди суттєво  занижена.

Кременчуцьке медичне комунальне підприємство по профілактичній дезінфекції № 1 (КМКП "Профдезінфекція №1") заснувало управління майна Полтавської області. Керівником комунального підприємства, яке з осені знаходиться в стані припинення, є Непийвода Анатолій Іванович.

Засновником "Фірма "Профдезінфекція №1" є Непийвода Зінаїда Олексіївна, а керівником Непийвода Вадим Анатолійович. Донедавна посаду керівника займав сам Анатолій Непийвода.

Нагадаємо, що службові особи однієї з територіальних громад Хмельницької області, зловживаючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, незаконно витратили близько 3 млн гривень з держбюджету.

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21 03 2017 10:36
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