У Кременчуці побили організатора віче за імпічмент Порошенка
Про це повідомляє прес-служба партії "Рух нових сил".
За свідченнями потерпілого Олега Філіпаса, троє чоловіків увірвалися до його будинку, завдали численних ударів, а потім зникли у невідомому напрямку.
Правоохоронці порушили справу за двома статтями Кримінального кодексу: "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження" та "Порушення недоторканності житла", повідомили у відділі комунікації поліції Полтавської області. Там зазначають, що Філіпаса госпіталізували з тілесними ушкодженнями.
Сам Філіпас пов'язує напад зі своєї політичною діяльністю, адже "саме він організовував віче за імпічмент Президенту Петру Порошенку у своєму місті".
Нагадаємо, в березні "Рух нових сил" у центрі Києва влаштував марш проти Петра Порошенка.
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