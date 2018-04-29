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У Кременчуці побили організатора віче за імпічмент Порошенка

Постраждалий пов’язує напад зі своєї політичною діяльністю
У Кременчуці побили 52-річного місцевого мешканця, який є членом партії Саакашвілі "Рух нових сил" і організовував віче за імпічмент президенту Петру Порошенку у своєму місті.
У Кременчуці побили організатора віче за імпічмент Порошенка Фото: facebook.com/Ruhnovihsyl

Про це повідомляє прес-служба партії "Рух нових сил".

За свідченнями потерпілого Олега Філіпаса, троє чоловіків увірвалися до його будинку, завдали численних ударів, а потім зникли у невідомому напрямку.

Правоохоронці порушили справу за двома статтями Кримінального кодексу: "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження" та "Порушення недоторканності житла", повідомили у відділі комунікації поліції Полтавської області. Там зазначають, що Філіпаса госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Сам Філіпас пов'язує напад зі своєї політичною діяльністю, адже "саме він організовував віче за імпічмент Президенту Петру Порошенку у своєму місті".

Нагадаємо, в березні "Рух нових сил" у центрі Києва влаштував марш проти Петра Порошенка.

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