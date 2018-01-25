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У Кременчуці розбився вертоліт, екіпаж загинув

Попередньо відомо, що вертоліт належав приватній авіакомпанії і здійснював навчально-тренувальний політ
У четвер, 25 січня, біля Кременчука впав приватний вертоліт Мі-8, внаслідок події загинули від 3 до 4 осіб.
У Кременчуці розбився вертоліт, екіпаж загинув Фото: Телеграф

За її словами, виклик про подію надійшов рятувальникам о 19:15.

"Загинули всі, хто знаходився у вертольоті. За попередньою інформацією, на борту перебувало 4 особи", – повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області Світлана Рибалко, інформує "112.Україна".

Фото: Кременчуцький Телеграф

Рибалко зазначила, що вертоліт належав приватній авіакомпанії і здійснював навчально-тренувальний політ.

Також вона спростувала поширену в ЗМІ інформацію про те, що він врізався у вишку.

"Зараз іде питання про електромережі", – уточнила вона.

Речник Нацполіції Полтавської області Юрій Сулаєв в коментарі телеканалу "112 Україна" додав, що правоохоронці на місце аварії бачили елементи обірваних проводів. Тому поліція оточила місце, аби ніхто із громадян не постраждав. Також, за його словами, будуть долучатися місцеві фахівці, які перевірять електромережі.

Фото: Кременчуцький Телеграф

"Сказати точно, скільки загиблих, наразі ми не можемо. Припущення є, що загинули до 3 осіб. Рятувальники намагаються потрапити всередину (вертольота) і ретельно дослідити салон", – повідомив він.

 

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25 01 2018 21:12
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