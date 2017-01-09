Кремль хоче зробити основним суперником Путіна на виборах жінку, - ЗМІ
Узгоджена кандидатура жінки, яка не перебуває ні в одній із партій. Ідеальним варіантом називають Ксенію Собчак, інформують "Ведомости" з посиланням на джерела в адміністрації Путіна і близьких до неї експертів.
Як пише газета, Наталія Велика повідомила, що розмови з нею про це не було і це малоймовірно. Петеляєва заявила, що офіційної пропозиції не було, але їй цікаво взяти участь. З Волинець зв'язатися не вдалося.
Жінки досі двічі були кандидатами в президенти РФ: в 2000 р. нинішня голова російського Центрвиборчкому Елла Памфілова ("Громадянська гідність") набрала 1,01% голосів, а в 2004 р. Ірина Хакамада (Союз правих сил) - 3,84 %.
Нагадаємо, що найбільш вірогідний сценарій участі Володимира Путіна в президентських виборах в Росії - це самовисування.
Проведене опитування засвідчило, що дві третини росіян підтримують черговий термін Путіна.
Раніше, соціологи повідомляли, що громадяни Росії вважають головними ворогами країни США, Україну та Німеччину.
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