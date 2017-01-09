Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Кремль хоче зробити основним суперником Путіна на виборах жінку, - ЗМІ

Розглядається 5-7 кандидатур, серед яких три - зі "Справедливої ​​Росії": голова Соціал-демократичного союзу жінок Росії Наталія Велика, лідер Національного батьківського комітету Ірина Волинець і член центральної ради партії Ірина Петеляєва
В адміністрації російського президента міркують над тим, щоб головним суперником Володимира Путіна на виборах стала жінка
Кремль хоче зробити основним суперником Путіна на виборах жінку, - ЗМІ Ксенія Собчак. Фото: joinfo.ua

Узгоджена кандидатура жінки, яка не перебуває ні в одній із партій. Ідеальним варіантом називають Ксенію Собчак, інформують "Ведомости" з посиланням на джерела в адміністрації Путіна і близьких до неї експертів.

Як пише газета, Наталія Велика повідомила, що розмови з нею про це не було і це малоймовірно. Петеляєва заявила, що офіційної пропозиції не було, але їй цікаво взяти участь. З Волинець зв'язатися не вдалося.

Жінки досі двічі були кандидатами в президенти РФ: в 2000 р. нинішня голова російського Центрвиборчкому Елла Памфілова ("Громадянська гідність") набрала 1,01% голосів, а в 2004 р. Ірина Хакамада (Союз правих сил) - 3,84 %.

Нагадаємо, що найбільш вірогідний сценарій участі Володимира Путіна в президентських виборах в Росії - це самовисування.

Проведене опитування засвідчило, що дві третини росіян підтримують черговий термін Путіна.

Раніше, соціологи повідомляли, що громадяни Росії вважають головними ворогами країни США, Україну та Німеччину.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 09 2017 08:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.