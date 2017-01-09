Кремль хоче зробити основним суперником Путіна на виборах жінку, - ЗМІ

Розглядається 5-7 кандидатур, серед яких три - зі "Справедливої ​​Росії": голова Соціал-демократичного союзу жінок Росії Наталія Велика, лідер Національного батьківського комітету Ірина Волинець і член центральної ради партії Ірина Петеляєва

В адміністрації російського президента міркують над тим, щоб головним суперником Володимира Путіна на виборах стала жінка

Узгоджена кандидатура жінки, яка не перебуває ні в одній із партій. Ідеальним варіантом називають Ксенію Собчак, інформують "Ведомости" з посиланням на джерела в адміністрації Путіна і близьких до неї експертів.

Як пише газета, Наталія Велика повідомила, що розмови з нею про це не було і це малоймовірно. Петеляєва заявила, що офіційної пропозиції не було, але їй цікаво взяти участь. З Волинець зв'язатися не вдалося.

Жінки досі двічі були кандидатами в президенти РФ: в 2000 р. нинішня голова російського Центрвиборчкому Елла Памфілова ("Громадянська гідність") набрала 1,01% голосів, а в 2004 р. Ірина Хакамада (Союз правих сил) - 3,84 %.

Нагадаємо, що найбільш вірогідний сценарій участі Володимира Путіна в президентських виборах в Росії - це самовисування.

Проведене опитування засвідчило, що дві третини росіян підтримують черговий термін Путіна.

Раніше, соціологи повідомляли, що громадяни Росії вважають головними ворогами країни США, Україну та Німеччину.