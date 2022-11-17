ПОЛІТИКА НОВИНИросійський уряд заявив, що не може уявити собі участь у публічних переговорах, і закликав Вашингтон підштовхнути Київ до дипломатії
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У кремлі не можуть уявити публічних переговорів з Києвом
Фото: Reuters
російський уряд заявив, що не може уявити собі участь у публічних переговорах, і закликав Вашингтон підштовхнути Київ до дипломатії, пише Sky News.
У кремлі також сьогодні заявили, що жоден російський чиновник не розглядає можливість застосування ядерної зброї.
Під час брифінгу з журналістами речник кремля дмитро пєсков сказав, що США здатні врахувати занепокоєння росії та можуть заохочувати Київ повернутися за стіл переговорів, якщо він того захоче.
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17 11 2022 21:37 МЕДІА
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