У кремлі не вважають принизливим відступ російської армії з Херсона

Докладніше коментувати рішення речник путіна відмовився, запропонувавши звертатися до міністерства оборони.

У кремлі заявили, що не вважають відступ російської армії з Херсона на лівий берег Дніпра принизливим.

Так на брифінгу заявив прессекретар путіна дмітрій пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

При цьому, за його словами, статус регіону від цього не змінився.

"Це суб'єкт російської федерації. Законодавчо цей суб'єкт закріплено, визначено. Тут немає і не може бути жодних змін", – заявив пєсков, додавши, що у кремлі не шкодують про анексію Херсонської області.

Як завжди, докладніше коментувати рішення в кремлі відмовилися, запропонувавши звертатися до міністерства оборони.

Щодо негативних оцінок відступу армії, пєсков сказав, що "експертів багато, а думки різні, спеціальна військова операція триває".

Раніше iPress писав про історію втеч росіян з поля бою.