У Кремлі пообіцяли розглянути прохання матері Сенцова про його помилування

Пєсков заявив, що про клопотання дізналися зі ЗМІ і "не можуть ставитися до нього як до офіційного звернення"

Кремль розгляне звернення матері режисера Олега Сенцова про його помилування, коли воно надійде в адміністрацію президента Росії.

"Звичайно, це (звернення матері Сенцова, - ред.) буде розглянуто, але термінів я не можу назвати", - заявив журналістам прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

Відповідаючи на питання, чи можна помилувати людину за клопотанням його родичів, у тому числі матері, Пєсков відповів: "Це питання лежить у юридичній площині, не можу вам на нього відповісти, не входить у мою компетенцію".

При цьому він заявив, що "такі випадки (помилування за клопотанням матері) в законі не прописані, там конкретно вказано, що має статися, щоб була ініційована процедура помилування".

Пєсков також заявив, що про клопотання Людмили Сенцової в Кремлі дізналися зі ЗМІ і "не можуть ставитися до цього як до офіційного звернення".

Відомо, що мати українського режисера, політв’язня Олега Сенцова Людмила написала президенту Росії Володимиру Путіну клопотання про помилування.