У Кремлі пообіцяли розглянути прохання матері Сенцова про його помилування
"Звичайно, це (звернення матері Сенцова, - ред.) буде розглянуто, але термінів я не можу назвати", - заявив журналістам прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
Відповідаючи на питання, чи можна помилувати людину за клопотанням його родичів, у тому числі матері, Пєсков відповів: "Це питання лежить у юридичній площині, не можу вам на нього відповісти, не входить у мою компетенцію".
При цьому він заявив, що "такі випадки (помилування за клопотанням матері) в законі не прописані, там конкретно вказано, що має статися, щоб була ініційована процедура помилування".
Пєсков також заявив, що про клопотання Людмили Сенцової в Кремлі дізналися зі ЗМІ і "не можуть ставитися до цього як до офіційного звернення".
Відомо, що мати українського режисера, політв’язня Олега Сенцова Людмила написала президенту Росії Володимиру Путіну клопотання про помилування.
Раніше, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.
Сенцов відмовився припинити голодування за пропозицією Європейського суду з прав людини.
Нагадаємо, що Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії