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У Кремлі пообіцяли розглянути прохання матері Сенцова про його помилування

Пєсков заявив, що про клопотання дізналися зі ЗМІ і "не можуть ставитися до нього як до офіційного звернення"
Кремль розгляне звернення матері режисера Олега Сенцова про його помилування, коли воно надійде в адміністрацію президента Росії.
У Кремлі пообіцяли розглянути прохання матері Сенцова про його помилування Фото: kremlin.ru

"Звичайно, це (звернення матері Сенцова, - ред.) буде розглянуто, але термінів я не можу назвати", - заявив журналістам прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

Відповідаючи на питання, чи можна помилувати людину за клопотанням його родичів, у тому числі матері, Пєсков відповів: "Це питання лежить у юридичній площині, не можу вам на нього відповісти, не входить у мою компетенцію".

При цьому він заявив, що "такі випадки (помилування за клопотанням матері) в законі не прописані, там конкретно вказано, що має статися, щоб була ініційована процедура помилування".

Пєсков також заявив, що про клопотання Людмили Сенцової в Кремлі дізналися зі ЗМІ і "не можуть ставитися до цього як до офіційного звернення".

Відомо, що мати українського режисера, політв’язня Олега Сенцова Людмила написала президенту Росії Володимиру Путіну клопотання про помилування.

Раніше, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.

Сенцов відмовився припинити голодування за пропозицією Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, що Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.

 

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13 07 2018 13:45
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