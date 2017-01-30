У Кремлі повідомили, що питання зняття санкцій з Росії, під час розмови з Трампом, не обговорювалося

Росія та США не обговорювали жодних угод, які б дозволили зняти антиросійські санкції.

Пре-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував телефонну розмову між очільником США Дональдом Трампом та Путіним, яка відбулась цими вихідними, 28 січня, - інформує "Еспресо".

"Говорити зараз про якісь угоди поки навряд чи уявляється можливим: спочатку треба визначитися з датою і місцем зустрічі двох президентів", - наголосив Пєсков.

Нагадаємо, телефонна розмова Дональда Трампа та Володимира Путіна відбулася в суботу, 28 січня. До неї прикута особлива увага світової громадськості через можливу зміну політики санкцій США щодо Росії.

У п’ятницю на спільній прес-конференції Дональда Трампа і британського прем’єр-міністра Терези Мей президент США заявив, що про зняття санкцій з Росії "говорити поки надто рано" .

Згодом повідомили, що під час переговорів президент США Дональд Трамп та російський президент Володимир Путін показали, що налаштовані на активну спільну роботу задля стабілізації та розвитку двосторонньої взаємодії. Пріоритетом назвали боротьбу з міжнародним тероризмом.