У Росії вважають несуттєвим питання строків примирення з Україною
Журналісти попросили Пєскова назвати можливі терміни примирення України з Росією і визнання статусу Криму.
"Я не думаю, що хтось зможе дати такі прогнози. Це перше. А друге, з точки зору нашої нинішньої реальності, положення і статусу Криму як регіону Російської Федерації, це не так вже й важливо, тому що це навряд чи колись зміниться", – заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков в інтерв'ю РБК.
При цьому Пєсков додав, що відносини з Україною відіграють важливу роль в політичному й економічному житті Росії. На його думку, однією з умов їх відновлення може бути зниження "емоційного напруження".
Нагадаємо, через абсолютну відсутність із боку Москви політичної волі Росія досі не виконала жодного пункту Мінських угод.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану