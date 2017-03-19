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У Росії вважають несуттєвим питання строків примирення з Україною

"Це навряд чи колись зміниться", - Пєсков
Конфлікт між Росією і Україною не вдасться вирішити швидко так само, як відновити дружні відносини між країнами. А в умовах, що склалися "не так вже й важливо", коли Україна визнає Крим російським.
У Росії вважають несуттєвим питання строків примирення з Україною Фото: з вільних джерел

Журналісти попросили Пєскова назвати можливі терміни примирення України з Росією і визнання статусу Криму.

"Я не думаю, що хтось зможе дати такі прогнози. Це перше. А друге, з точки зору нашої нинішньої реальності, положення і статусу Криму як регіону Російської Федерації, це не так вже й важливо, тому що це навряд чи колись зміниться", – заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков в інтерв'ю РБК.

При цьому Пєсков додав, що відносини з Україною відіграють важливу роль в політичному й економічному житті Росії. На його думку, однією з умов їх відновлення може бути зниження "емоційного напруження".

Нагадаємо, через абсолютну відсутність із боку Москви політичної волі Росія досі не виконала жодного пункту Мінських угод.

 
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