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У Кремлі вважають, що санкції для Петра Порошенка – "запрєдєльний" крок

Серед громадян України в списку санкцій син президента Олексій Порошенко
Речник президента Росії Дмитро Пєсков вважає, що включення президента Петра Порошенка в санкційні списки РФ було б кроком за межами дозволеного.
У Кремлі вважають, що санкції для Петра Порошенка – "запрєдєльний" крок Петро Порошенко. Фото: businessinsider.com

"Традиційно президенти не включаються в санкційні списки. Це вже якийсь позамежний крок (рос. "запредельный" – ред.)", – пояснив журналістам представник Кремля, повідомляє ТАСС.

Як відомо, 1-го листопада прем'єр-міністр РФ Дмитро Мєдведєв підписав постанову уряду про заходи щодо реалізації указу глави російської держави "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб РФ". 

Документом запроваджуються спеціальні економічні заходи щодо фізичних і юридичних осіб України, вони поширюються на 322 фізичних особи та 68 юридичних осіб. Йдеться про замороження рахунків, цінних паперів і майна на території Росії, а також про заборону на виведення капіталу за межі РФ.

Серед громадян України в списку санкцій і син президента Олексій Порошенко, який є депутатом Верховної Ради.

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01 11 2018 12:36
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