У Кремлі вибрали сценарій висунення Путіна в президенти Росії
Такий варіант в Кремлі розглядається як пріоритетний, повідомляє РБК з посиланням на джерела.
Володимир Путін, швидше за все, буде брати участь у виборах президента Росії як самовисуванець, цей сценарій розглядається в Кремлі як пріоритетний, розповіло джерело, близьке до адміністрації президента, підтвердили федеральний чиновник і ще один співрозмовник, близький до Кремля. Висування від "Єдиної Росії" э малоймовірним, уточнило одне з близьких до адміністрації президента джерел.
Таке рішення пояснюється тим, що Путін нібито має серйозну підтримку в суспільстві і вона ширше, ніж підтримка його партії "Єдина Росія".
При цьому, як повідомляється, в "Єдиній Росії" варіанти висунення кандидата на пост глави держави не обговорюються, повідомило джерело в партії.
Як повідомлялося, за даними соцопитування "Левада-центр" дві третини опитаних росіян хотіли б після 2018 року бачити на чолі держави Володимира Путіна.
Вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року. Сам Путін від прямої відповіді про свою участь у виборах ухиляється.
Нагадаємо, раніше проведене опитування засвідчило, що дві третини росіян підтримують черговий термін Путіна.
Раніше соціологи повідомляли, що громадяни Росії вважають головними ворогами країни США, Україну та Німеччину.
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