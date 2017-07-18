У Кремлі заяву Захарченка назвали "несподіваною", - ЗМІ

У Путіна відзначають, що "ініціатива 100% йшла не від Суркова"

Ідея ватажка "ДНР" Олександра Захарченка щодо "держави Малоросія" виявилася ініціативою його оточення й була несподіваною для Кремля.

Для помічника російського президента Владислава Суркова, який, згідно з неофіційною інформацією, керує "українським питанням", ініціатива Захарченка була несподіванкою.

"Ініціатива 100% йшла не від Суркова. Адміністрація (президента РФ – ред.) була не в темі. Це особиста ініціатива Захарченка та його оточення", – заявили два близьких до Адміністрації президента РФ джерела, інформує "112 Україна".

Нагадаємо, сьогодні так звані самопроголошені "ДНР" і "ЛНР" оголосили про створення "держави Малоросія" зі столицею в Донецьку.

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що Київ "залишається історико-культурним центром без статусу столичного міста".

"Державним прапором Малоросії визнається прапор Богдана Хмельницького... Ми виходимо з того, що "Донецька народна республіка", поряд із "Луганською народною республікою", залишаються єдиними територіями України, беручи до уваги Крим, де збереглася законна влада", - наводить слова Захарченка російський "Інтерфакс".

Натомість терористична організація "ЛНР" на своєму інформаційному ресурсі спростувала заяву ватажка "ДНР" Олександр Захарченка про створення "держави Малоросія".

Один з керівників "ЛНР" Володимир Дегтяренко заявив, що представники організації не брали участі в засіданні в Донецьку, де виступав Захарченко.

В свою чергу, представник України в підгрупі з безпеки тристоронньої контактної групи Євген Марчук заявив, що виступ Захарченка про створення "Малоросії" може паралізувати переговори Тристоронньої контактної групи