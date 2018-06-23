У Кремлі пояснили проблему з обміном Сенцова
Складнощі в питанні про обмін ув'язненого в російській тюрмі українського режисера Олега Сенцова полягають в тому, що він засуджений за тяжкою статтею, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.
Відповідаючи на питання, чи пов'язані складності з обміном Сенцова з тим, що він не визнає себе громадянином Росії, прес-секретар зазначив, що режисер засуджений за тяжкою статтею.
"І головне - хто він де-юре, навіть якщо себе росіянином не визнає", - додав Пєсков.
Нагадаємо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.
Сенцов відмовився припинити голодування за пропозицією Європейського суду з прав людини.
США висловили обурення у зв'язку з відмовою РФ допустити українського омбудсмена Людмилу Денісову до українських політв'язнів Олега Сенцова та Володимира Балуха, і закликали негайно забезпечити зустрічі.
Міністерство юстиції України подало заяву в Європейський суд з прав людини в інтересах українського політв'язня в Росії Олега Сенцова.
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