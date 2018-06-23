У Кремлі пояснили проблему з обміном Сенцова

Сенцов не приймав громадянства РФ, але Росія називає його своїм громадянином - і на цій підставі засудила і не допускала представників України до нього

У Кремлі заявили про проблему з обміном політв'язня Олега Сенцова.

Складнощі в питанні про обмін ув'язненого в російській тюрмі українського режисера Олега Сенцова полягають в тому, що він засуджений за тяжкою статтею, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.

Відповідаючи на питання, чи пов'язані складності з обміном Сенцова з тим, що він не визнає себе громадянином Росії, прес-секретар зазначив, що режисер засуджений за тяжкою статтею.

"І головне - хто він де-юре, навіть якщо себе росіянином не визнає", - додав Пєсков.