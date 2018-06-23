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У Кремлі пояснили проблему з обміном Сенцова

Сенцов не приймав громадянства РФ, але Росія називає його своїм громадянином - і на цій підставі засудила і не допускала представників України до нього
У Кремлі заявили про проблему з обміном політв'язня Олега Сенцова.
У Кремлі пояснили проблему з обміном Сенцова Фото: afp.com

Складнощі в питанні про обмін ув'язненого в російській тюрмі українського режисера Олега Сенцова полягають в тому, що він засуджений за тяжкою статтею, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.

Відповідаючи на питання, чи пов'язані складності з обміном Сенцова з тим, що він не визнає себе громадянином Росії, прес-секретар зазначив, що режисер засуджений за тяжкою статтею.

"І головне - хто він де-юре, навіть якщо себе росіянином не визнає", - додав Пєсков.

Нагадаємо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.

Сенцов відмовився припинити голодування за пропозицією Європейського суду з прав людини.

США висловили обурення у зв'язку з відмовою РФ допустити українського омбудсмена Людмилу Денісову до українських політв'язнів Олега Сенцова та Володимира Балуха, і закликали негайно забезпечити зустрічі.

Міністерство юстиції України подало заяву в Європейський суд з прав людини в інтересах українського політв'язня в Росії Олега Сенцова.

 

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23 06 2018 10:28
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