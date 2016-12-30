У Кремлі заявили, що не будуть опускатися до рівня "кухонної", безвідповідальної дипломатії"

Росія не висилатиме американських дипломатів у відповідь на аналогічні дії Сполучених Штатів, спричинені кібератаками Росії на США під час минулих президентських виборів.

"Залишаючи за собою право на відповідні заходи, ми не будемо опускатися до рівня "кухонної", безвідповідальної дипломатії і подальші кроки з відновлення російсько-американських відносин будемо вибудовувати, виходячи з політики, яку проводитиме адміністрація президента Д. Трампа", - йдеться в його заяві, оприлюдненій прес-службою Кремля.

У ній також говориться, що вислані з США російські дипломати проведуть новорічні канікули у колі рідних і близьких.

"Ми не будемо створювати проблем для американських дипломатів. Ми нікого не будемо висилати. Ми не будемо забороняти їх сім'ям і дітям користуватися звичними для них місцями відпочинку в новорічні свята. Більше того, всіх дітей американських дипломатів, акредитованих в Росії, запрошую на Новорічну та Різдвяну ялинку в Кремль", - йдеться в заяві Путіна.

Він висловив жаль, що "адміністрація президента Б. Обами закінчує свою роботу таким чином", але, тим не менш, привітав його і членів його родини з прийдешнім Новим роком.

Відзначимо, що 29 грудня США оголосили про введення нових санкцій проти Росії за кібератаки під час президентської виборчої кампанії США. У рамках нових обмежувальних заходів США висилають 35 російських дипломатичних працівників.

У "чорний список" офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США включено шістьох громадян Росії і п'ять російських організацій. Це Федеральна служба безпеки (ФСБ), Головне розвідувальне управління (ГРУ), а також Зеленоградська автономна некомерційна організація "Професійне об'єднання конструкторів систем інформатики" (АНО ПО КСІ), ТОВ "Спеціальний технологічний центр" (СТЦ) з Петербурга і компанія "ЦОР сек'юріті" (колишня Esage Lab).

Проте, російські дипломатичні працівники, яких США висилають із країни, не можуть купити квитки в Росію через завантаженість літаків перед Новим роком.

У свою чергу офіційний представник російського МЗС Марія Захарова раніше обіцяла, що Росія дасть "відповідь" у разі введення нових санкцій.

Нагадаємо, що Росія у відповідь на нові санкції США, введені через хакерські атаки, вирішила закрити англо-американську школу в Москві.