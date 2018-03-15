CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Кропивницькому через заборгованість без теплопостачання залишаються 75 будинків, 4 дитячих садка та 2 школи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кропивницькому через борги без тепла лишилися 75 будинків, 4 дитячі садки та 2 школи
Підключення 4 котелень заплановано на 15 березня
Фото: unian.ua
Газ відключили 14 березня через заборгованість шести котелень, які забезпечують теплопостачання 132 багатоповерхових будинків, 5 дитячих садків, 2 школи (близько 15 тис. абонентів), повідомляє прес-служба ДСНС.
"Станом на 20 годину робота 2 котелень відновлена, без теплопостачання залишаються 75 будинків, 4 дитячих садки, 2 школи. Підключення 4 котелень заплановано на 15 березня. Температура повітря 1 градус тепла", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, що ПАТ "Одесагаз" надіслало попередження про те, що відключить газопостачання місту Теплодар.
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15 03 2018 10:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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