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У Кропивницькому через борги без тепла лишилися 75 будинків, 4 дитячі садки та 2 школи

Підключення 4 котелень заплановано на 15 березня
У Кропивницькому через заборгованість без теплопостачання залишаються 75 будинків, 4 дитячих садка та 2 школи.
У Кропивницькому через борги без тепла лишилися 75 будинків, 4 дитячі садки та 2 школи Фото: unian.ua

Газ відключили 14 березня через заборгованість шести котелень, які забезпечують теплопостачання 132 багатоповерхових будинків, 5 дитячих садків, 2 школи (близько 15 тис. абонентів), повідомляє прес-служба ДСНС.

"Станом на 20 годину робота 2 котелень відновлена, без теплопостачання залишаються 75 будинків, 4 дитячих садки, 2 школи. Підключення 4 котелень заплановано на 15 березня. Температура повітря 1 градус тепла", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, що ПАТ "Одесагаз" надіслало попередження про те, що відключить газопостачання місту Теплодар.

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15 03 2018 10:15
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