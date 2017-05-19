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У Кропивницькому підірвали авто з чоловіком

За попередньою інформацією, потерпілий є працівником однієї з державних установ
Вранці 19 травня в одному зі спальних мікрорайонів Кропивницького в автомобілі спрацював вибуховий пристрій, власник машини був важко поранений.
У Кропивницькому підірвали авто з чоловіком Фото:gupolice_kr

"Пригода сталася близько 5-ї години ранку в одному зі спальних мікрорайонів. За попередньою інформацією, в автомобілі" Нива ", який належить потерпілому, здетонував вибуховий пристрій. Чоловік отримав важкі травми", - повідомляє поліція Кіровоградської області.

Поліцейських і лікарів на місце події викликали мешканці будинку, які почули шум. За попередньою інформацією, потерпілий є співробітником однієї з державних установ.

 

Нагадаємо, 31 березня в результаті вибуху автомобіля в Маріуполі загинув співробітник Служби безпеки України полковник Олександр Хараберюш.

Вибух стався о 8:35 у Центральному районі міста на перетині пр. Металургів та вул. Каффайської.

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19 05 2017 11:22
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