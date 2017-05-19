У Кропивницькому підірвали авто з чоловіком
"Пригода сталася близько 5-ї години ранку в одному зі спальних мікрорайонів. За попередньою інформацією, в автомобілі" Нива ", який належить потерпілому, здетонував вибуховий пристрій. Чоловік отримав важкі травми", - повідомляє поліція Кіровоградської області.
Поліцейських і лікарів на місце події викликали мешканці будинку, які почули шум. За попередньою інформацією, потерпілий є співробітником однієї з державних установ.
До уваги громадян!Керівництво управління захисту економіки проводитиме прийом громадян https://t.co/lpXoba5cGQ#поліція #Кіровоградщина #ДЗЕ— ПоліціяКіровоградщин (@gupolice_kr) 19 мая 2017 г.
Нагадаємо, 31 березня в результаті вибуху автомобіля в Маріуполі загинув співробітник Служби безпеки України полковник Олександр Хараберюш.
Вибух стався о 8:35 у Центральному районі міста на перетині пр. Металургів та вул. Каффайської.
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