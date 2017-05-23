Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Кропивницькому поліція затримала 13 озброєних чоловіків

У Кропивницькому поліція затримала 13 озброєних бандитів
У Кропивницькому поліцейські затримали 13 жителів Київської області, в автомобілях яких була зброя.
У Кропивницькому поліція затримала 13 озброєних чоловіків Фото:kg.npu.gov.ua

"За попередньою інформацією, всі 13 осіб віком від 23 до 38 років - жителі Київської області. Під час огляду багажних відділень автомобілів, були виявлені сім предметів, зовні схожих на гладкоствольну рушницю, нарізну зброю і засіб для відстрілу гумовими кулями, а також близько 200 патронів до них", - повідомляють на сайті поліції Кіровоградської області.

У цей час затриманих доставили в Кропивницький відділ поліції, де вони дають свідчення - куди саме вони їхали зі зброєю.

Фото:kg.npu.gov.ua

Нагадаємо, 19 травня в одному зі спальних мікрорайонів Кропивницького в автомобілі спрацював вибуховий пристрій, власник машини був важко поранений.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 05 2017 17:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.