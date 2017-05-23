У Кропивницькому поліція затримала 13 озброєних чоловіків

У Кропивницькому поліцейські затримали 13 жителів Київської області, в автомобілях яких була зброя.

"За попередньою інформацією, всі 13 осіб віком від 23 до 38 років - жителі Київської області. Під час огляду багажних відділень автомобілів, були виявлені сім предметів, зовні схожих на гладкоствольну рушницю, нарізну зброю і засіб для відстрілу гумовими кулями, а також близько 200 патронів до них", - повідомляють на сайті поліції Кіровоградської області.

У цей час затриманих доставили в Кропивницький відділ поліції, де вони дають свідчення - куди саме вони їхали зі зброєю.

Фото:kg.npu.gov.ua

Нагадаємо, 19 травня в одному зі спальних мікрорайонів Кропивницького в автомобілі спрацював вибуховий пристрій, власник машини був важко поранений.