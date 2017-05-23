CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Кропивницькому поліцейські затримали 13 жителів Київської області, в автомобілях яких була зброя.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кропивницькому поліція затримала 13 озброєних чоловіків
У Кропивницькому поліція затримала 13 озброєних бандитів
Фото:kg.npu.gov.ua
"За попередньою інформацією, всі 13 осіб віком від 23 до 38 років - жителі Київської області. Під час огляду багажних відділень автомобілів, були виявлені сім предметів, зовні схожих на гладкоствольну рушницю, нарізну зброю і засіб для відстрілу гумовими кулями, а також близько 200 патронів до них", - повідомляють на сайті поліції Кіровоградської області.
У цей час затриманих доставили в Кропивницький відділ поліції, де вони дають свідчення - куди саме вони їхали зі зброєю.
Фото:kg.npu.gov.ua
Нагадаємо, 19 травня в одному зі спальних мікрорайонів Кропивницького в автомобілі спрацював вибуховий пристрій, власник машини був важко поранений.
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