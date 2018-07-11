У Кропивницькому посеред вулиці застрелили громадянина Азербайджану
"6 листопада близько 22-ї години на вулиці Верхній Пермській у Кропивницькому невстановлена особа нанесла вогнепальне поранення громадянину. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події. Особа загиблого встановлена. Це 40-річний житель обласного центру, уродженець іншої держави. Інцидент кваліфіковано як умисне вбивство. Інформацію за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України", - заявила спікер Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області Віталіна Бевзенко, інформує місцеве видання "Гречка".
Вбитий - раніше судимий громадянин Азербайджану, повідомляє "Кіровоградська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Іноземця добили пострілом, коли він вже лежав на землі. Нападників було двоє, інформує кропивницький паблік "Дорожній контроль" з посиланням на очевидця.
Також, Дніпровський районний суд Києва засудив до 11 років позбавлення волі громадянина Азербайджану за вбивство військовослужбовця в Києві.
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