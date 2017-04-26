У Кропивницькому СБУ виявила розкрадання бюджетних коштів при виконанні дорожніх робіт

У Кропивницькому правоохоронці викрили розкрадання 3 млн грн бюджетних коштів під час виконання дорожніх робіт.

Працівники СБУ і фіскальної служби з'ясували, що в Кропивницькому протягом 2015-2016 років під час ремонту вулиць міста в перелік виконаних робіт заносили ті, яких насправді не виконували.

Під час перевірки документації співробітники спецслужби виявили, що керівництво комерційної структури підробило бухгалтерську і податкову звітність, - повідомляє прес-центр СБУ.

За попередніми оцінками, сума збитків, завданих державному бюджету, перевищує 3 млн грн.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).