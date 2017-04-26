БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ Кропивницькому правоохоронці викрили розкрадання 3 млн грн бюджетних коштів під час виконання дорожніх робіт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кропивницькому СБУ виявила розкрадання бюджетних коштів при виконанні дорожніх робіт
Керівництво комерційної структури протягом 2015-2016 років підробляло бухгалтерську і податкову звітність
Фото: tsn.ua
Працівники СБУ і фіскальної служби з'ясували, що в Кропивницькому протягом 2015-2016 років під час ремонту вулиць міста в перелік виконаних робіт заносили ті, яких насправді не виконували.
Під час перевірки документації співробітники спецслужби виявили, що керівництво комерційної структури підробило бухгалтерську і податкову звітність, - повідомляє прес-центр СБУ.
За попередніми оцінками, сума збитків, завданих державному бюджету, перевищує 3 млн грн.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Нагадаємо, прокуратура Запорізької області викрила посадових осіб підприємства "Запорізький облавтодор" ПАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" у розтраті понад 10 млн грн з держбюджету протягом 2016-2017 років.
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