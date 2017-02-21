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У Кропивницькому сталася перестрілка біля суду: є поранені, - ОНОВЛЕНО

Бандити затримані
Біля суду в місті Кропивницький Кіровоградської області сталася перестрілка.
У Кропивницькому сталася перестрілка біля суду: є поранені, - ОНОВЛЕНО Фото: Facebook / Євген Жуков

"Перестрілка біля суду м. Кропивницький. Місцеві розбірки. Є постраждалі з кульовими пораненнями. Громадяни перебувають в лікарні", – повідомляє начальник департаменту патрульної поліції Нацполіції Євгеній Жуков у Facebook.

За його словами, правоохоронці отримали орієнтування "дві чорні іномарки з озброєними людьми".

"Перехоплення, 6 хвилин, бандити затримані співробітниками патрульної поліції", - повідомив Жуков і подякував поліцейських за оперативність.

Оновлення. За фактом перестрілки, що сталася біля суду Кропивницького, розпочато кримінальну справу, повідомляє прес-служба Нацполіції в Кіровоградській області.

"Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 15 та частиною 1 ст. 115 КК України - "Замах на вбивство", - зазначають у Нацполіції.

Також правоохоронці зазначають, що під час обшуку автомобіля зловмисників було виявлено дві одиниці зброї - мисливський карабін та помпову рушницю.

Нагадаємо, що на 304 кілометрі траси Одеса-Київ невідомі обстріляли автобус, в результаті чого постраждав чоловік.

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21 02 2017 13:44
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