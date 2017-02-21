У Кропивницькому сталася перестрілка біля суду: є поранені, - ОНОВЛЕНО
"Перестрілка біля суду м. Кропивницький. Місцеві розбірки. Є постраждалі з кульовими пораненнями. Громадяни перебувають в лікарні", – повідомляє начальник департаменту патрульної поліції Нацполіції Євгеній Жуков у Facebook.
За його словами, правоохоронці отримали орієнтування "дві чорні іномарки з озброєними людьми".
"Перехоплення, 6 хвилин, бандити затримані співробітниками патрульної поліції", - повідомив Жуков і подякував поліцейських за оперативність.
Оновлення. За фактом перестрілки, що сталася біля суду Кропивницького, розпочато кримінальну справу, повідомляє прес-служба Нацполіції в Кіровоградській області.
"Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 15 та частиною 1 ст. 115 КК України - "Замах на вбивство", - зазначають у Нацполіції.
Також правоохоронці зазначають, що під час обшуку автомобіля зловмисників було виявлено дві одиниці зброї - мисливський карабін та помпову рушницю.
Нагадаємо, що на 304 кілометрі траси Одеса-Київ невідомі обстріляли автобус, в результаті чого постраждав чоловік.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків