У Кропивницькому суддю затримали на хабарі

Суддю Кіровоградського районного суду Кіровоградської області затримали на хабарі.

Операцію провели СБУ і слідчі Генпрокуратури, повідомляють на сайті спецслужби.

Суддя через посередника-адвоката вимагав $3 тис за винесення судового рішення з умовним терміном покарання у справі про виробництво наркотиків для раніше засудженого.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 і ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України.

Суддю і адвоката затримали "на гарячому".

Нагадаємо, що минулого тижня правоохоронці затримали суддю Господарського суду Києва, який намагався отримати у підприємця неправомірну вигоду в сумі $16 тис.