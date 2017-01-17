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У Кропивницькому суддю затримали на хабарі

Умовний вирок суддя оцінив у $3 тис
Суддю Кіровоградського районного суду Кіровоградської області затримали на хабарі.
У Кропивницькому суддю затримали на хабарі Фото: facebook.com/permalink

Операцію провели СБУ і слідчі Генпрокуратури, повідомляють на сайті спецслужби.

Суддя через посередника-адвоката вимагав $3 тис за винесення судового рішення з умовним терміном покарання у справі про виробництво наркотиків для раніше засудженого.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 і ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України.

Суддю і адвоката затримали "на гарячому".

Нагадаємо, що минулого тижня правоохоронці затримали суддю Господарського суду Києва, який намагався отримати у підприємця неправомірну вигоду в сумі $16 тис.

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17 01 2017 14:26
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