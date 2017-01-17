CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСуддю Кіровоградського районного суду Кіровоградської області затримали на хабарі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кропивницькому суддю затримали на хабарі
Умовний вирок суддя оцінив у $3 тис
Фото: facebook.com/permalink
Операцію провели СБУ і слідчі Генпрокуратури, повідомляють на сайті спецслужби.
Суддя через посередника-адвоката вимагав $3 тис за винесення судового рішення з умовним терміном покарання у справі про виробництво наркотиків для раніше засудженого.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 і ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України.
Суддю і адвоката затримали "на гарячому".
Нагадаємо, що минулого тижня правоохоронці затримали суддю Господарського суду Києва, який намагався отримати у підприємця неправомірну вигоду в сумі $16 тис.
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