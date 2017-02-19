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У Кропивницькому вперше в Україні впровадили "розумну" систему зовнішнього освітлення

Система дає можливість економити кошти бюджету
Обласний центр Кропивницький став першим містом в Україні, де впровадили "розумну" систему зовнішнього освітлення Owlet.
У Кропивницькому вперше в Україні впровадили "розумну" систему зовнішнього освітлення Фото: epravda.com.ua

Система дає можливість керувати освітленням окремих районів міста. На сьогодні в місті вже чотири вулиці, де встановлені світлодіодні ліхтарі, підключені до єдиної системи, інформує AIN.

Це вулиці Ушакова, Садова, Верхня Пермська і частина Великої Перспективної. В цілому, в місті встановлено 114 таких ліхтарів.

Диспетчер, який керує їхньою мережею, бачить повну картину роботи кожного ліхтаря. Якщо лампа поламалася, дані про це відразу підуть диспетчеру.

"Тепер ми можемо дистанційно керувати кожним світильником окремо, змінювати яскравість світлового потоку в залежності від довжини дня, вимикати частина світлоточок вночі", - розповів заступник міського голови Олександр Мосін.

Така система, за словами міської влади, дає можливість економити кошти бюджету. Для прикладу, 33 лампи по вул. Садовій вночі, при переведенні в режим 10% від номінальної потужності споживають всього 150 Вт.

Нагадаємо, що вчений українського походження, професор Дрексельського університету(Філадельфія, США) Юрій Гогоці спільно з колегами винайшов унікальний матеріал для зберігання енергії - "максен".

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19 02 2017 13:58
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