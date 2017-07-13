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У Крим знову доставили турбіни, які схожі на Siemens, - ЗМІ

Турбіни представляли собою чотири циліндричних предмета довжиною декілька метрів
У порт Феодосії анексованого Росією Криму були незаконно доставлені ще дві газові турбіни.
У Крим знову доставили турбіни, які схожі на Siemens, - ЗМІ Фото: Reuters

Наразі немає точно підтвердження того, що це були саме турбіни виробництва Siemens. Однак їхня форма і розмір відповідають фотографіям турбін Siemens, повідомляє Reuters.

Відзначається, що турбіни представляли собою чотири циліндричних предмета довжиною декілька метрів, покритих синім і сірим брезентом.

Нагадаємо, що агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.

Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".

Siemens має намір подати в суд на відповідальних за поставку до Криму як мінімум двох турбін свого виробництва.

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13 07 2017 08:40
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