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У кримчанки Еліни Мамедвої силовики вдруге за рік провели обшуки, - ЗМІ

Це вже третій обшук на півострові за 28 листопада
У місті Ялта в анексованому Криму силовики влаштували другий обшук у будинку місцевої жительки Еліни Мамедвої.
У кримчанки Еліни Мамедвої силовики вдруге за рік провели обшуки, - ЗМІ Фото: facebook.com/oleksandra2501

"Сьогодні, 28 листопада до жительки Ялти Еліни Мамедової прийшли з обшуком вдруге. Слідчі заходи почалися о 19:30 ... Шукали ноутбук, з якого нібито Еліна робила репости в соціальній мережі "ВКонтакте", —  повідомила журналістка ">Олександра Єфіменко, інформує Hromadske.

За її словами, силовики зачитали постанову суду, не давши з нею ознайомитися.

В постанові було вказано прізвище слідчого Олександра Осокіна, однак обшук проводила інша людина, додала журналістка.

Ноутбук вдруге також не знайшли, оскільки він зламався, пояснила слідчим Мамедова.

"У підсумку, забрали зубну щітку — в постанові було сказано, що необхідна особиста річ для ДНК-тесту", — повідомила журналістка.

Зазначимо, проти Мамедової силовики РФ порушили кримінальну справу через три репоста у соціальній мережі "ВКонтакте", датовані 2014-2015 роком. Зараз вона перебуває під підпискою про невиїзд. Перший обшук у Мамедової провели у липні.

Додамо, у Сімферополі в анексованому Росією Криму рано вранці 28 листопада в будинку активістки Українського культурного центру Галини Балабан російські силовики прийшли з обшуком.

 
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29 11 2018 10:15
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