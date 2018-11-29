У кримчанки Еліни Мамедвої силовики вдруге за рік провели обшуки, - ЗМІ
"Сьогодні, 28 листопада до жительки Ялти Еліни Мамедової прийшли з обшуком вдруге. Слідчі заходи почалися о 19:30 ... Шукали ноутбук, з якого нібито Еліна робила репости в соціальній мережі "ВКонтакте", — повідомила журналістка Hromadske., інформує
За її словами, силовики зачитали постанову суду, не давши з нею ознайомитися.
В постанові було вказано прізвище слідчого Олександра Осокіна, однак обшук проводила інша людина, додала журналістка.
Ноутбук вдруге також не знайшли, оскільки він зламався, пояснила слідчим Мамедова.
"У підсумку, забрали зубну щітку — в постанові було сказано, що необхідна особиста річ для ДНК-тесту", — повідомила журналістка.
Зазначимо, проти Мамедової силовики РФ порушили кримінальну справу через три репоста у соціальній мережі "ВКонтакте", датовані 2014-2015 роком. Зараз вона перебуває під підпискою про невиїзд. Перший обшук у Мамедової провели у липні.
Додамо, у Сімферополі в анексованому Росією Криму рано вранці 28 листопада в будинку активістки Українського культурного центру Галини Балабан російські силовики прийшли з обшуком.
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