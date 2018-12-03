У Криму дітей змушують малювати плакати до виборів президента Росії

Дітям запропонували привести своїх батьків на вибори та сфотографуватися на тлі таких малюнків

В одній зі шкіл в анексованому Криму дітей примушують малювати плакати до виборів президента Російської Федерації.

Дітей зобов’язали записати в щоденник завдання: намалювати плакати про участь сім’ї у виборах. Малюнок для конкурсу потрібно принести у школу до 13 березня, - повідомляє Кримська правозахисна група (КПГ) з посиланням на два незалежні джерела у різних класах цієї школи.

Джерело у школі надало правозахисникам фотографії записів "Принести до 13.03 плакат на конкурс малюнків " Мама, тато, я - у виборах бере участь вся сім’я" у щоденниках учнів.

За інформацією КПГ, дітям запропонували привести своїх батьків на вибори та сфотографуватися на тлі таких малюнків.

"У цій школі 18 березня діятиме виборча дільниця, на якій пройдуть нелегітимні вибори президента РФ", - зазначають в організації.

Раніше, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що Росія задіяла спецслужби, аби забезпечити явку кримських татарна дільниці для голосування під час виборів президента РФ-2018.

Нагадаємо, що вибори президента Росії відбудуться 18 березня. На них балотуються вісім осіб, зокрема чинний президент Володимир Путін. Згідно із соціологічними опитуваннями, він буде переобраний, так як його найближчий суперник - комуніст Павло Грудінін набирає менш ніж 10%.

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні наголосив, що наміри керівництва Росії провести голосування на президентських виборах на території українського Криму суперечать міжнародному праву.

У Центральній виборчій комісії Російської Федерації заявили, що попри протест України вибори президента Росії у Криму і Севастополі відбудуться у штатному режимі.

Громадянам України, які візьмуть участь в організації чи проведенні російських виборів в анексованому Криму, буде загрожувати відповідальністьза ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).