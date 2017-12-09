У Криму добудували "палац Януковича", яким володіє друг Путіна

Фірма, пов'язана з бізнесменом Петром Колбіним, завершує будівництво резиденції на південному березі Криму. Раніше будівлі належали компанії, що близька до екс-президента України Януковича, а зараз дісталися оточенню Путіна.

До весни 2016 року землю у природному заказнику на мисі Айя, яка належала адміністрації Севастополя, орендувала севастопольська компанія "Норд-2007", випливає з Росреєстра. Та ж компанія володіла п'ятьма будівлями, в тому числі недобудованим палацом, який добре видно на супутникових знімках. Українські ЗМІ пов'язували цю фірму з оточенням екс-президента Януковича, - повідомляє "Дождь".

Як випливає з судових рішень, навесні 2016 року адміністрація Севастополя розірвала договір оренди з "Норд-2007" і виставила компанії понад 30 млн рублів штрафу за неправильно розраховану ставку оренди (пізніше суд визнав це незаконним, зараз справа розглядається знову).

Саме тоді у землі з'явився новий орендар, а у палацу новий власник. Зараз це компанія "Берег" з Санкт-Петербурга. За даними ЕГРЮЛ, власник компанії — АТ "Голден Гейт", засновника якого звати Павло Зайцев. Ця ж людина — генеральний директор некомерційного партнерства "Розвиток ринку ефективних інвестицій", створеного Геннадієм Тимченком і Петром Колбіним.

У виданні зазначають, що Петро Колбін — друг дитинства президента Володимира Путіна. Зі статком в 550 млн доларів він займає 179-у сходинку в списку Forbes. У радянський час, за даними "Ведомостей", Колбін працював м'ясником, а у великий бізнес потрапив в нульові, після приходу Путіна до влади.

Нагадаємо, недобудований палац екс-президента України Віктора Януковича на мисі Айя в Криму був переданий до Управління справами президента РФ.